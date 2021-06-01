Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом, несмотря на прививку вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба грузинского Минздрава.
По информации пресс-службы, министр чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.
Как отмечается в сообщении, сотрудники ведомства, контактировавшие с Тикарадзе, переведены на самоизоляцию.
В конце марта текущего года глава грузинского Минздрава в прямом эфире привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca.
По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 1 тыс. 233 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончался 31 человек.
В целом с начала пандемии в Грузии подтверждено 345 тыс. 196 случаев заражения, всего скончалось 4 тыс. 804 человека.
Между тем, во вторник глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что в Грузии подтвержден один случай инфицирования "южноафриканским" штаммом коронавируса. На прошлой неделе также в Минздраве сообщили о выявлении пяти случаев заражения "индийским" штаммом.
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