Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в переговорах с США по "Северному потоку 2" Германия делает ставку на компромисс, заинтересована в поиске общего пути.

"Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал Маас журналистам в Берлине во вторник, добавив, что найти компромисс "будет непросто".

"Мы приняли решение Вашингтона не только к сведению, но и сказали, что заинтересованы в поиске общего пути, это будет предмет переговоров в Вашингтоне", - уточнил он, подтвердив, таким образом, что между ФРГ и США по вопросу "Северного потока 2" в настоящее время проходят переговоры.

Ранее немецкий медиаконцерн Funke Media Group сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2".