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ТЭК 01.06.2021 22:01

В переговорах с США по "Северному потоку 2" ФРГ делает ставку на компромисс - МИД Германии

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в переговорах с США по "Северному потоку 2" Германия делает ставку на компромисс, заинтересована в поиске общего пути.

"Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал Маас журналистам в Берлине во вторник, добавив, что найти компромисс "будет непросто".

"Мы приняли решение Вашингтона не только к сведению, но и сказали, что заинтересованы в поиске общего пути, это будет предмет переговоров в Вашингтоне", - уточнил он, подтвердив, таким образом, что между ФРГ и США по вопросу "Северного потока 2" в настоящее время проходят переговоры.

Ранее немецкий медиаконцерн Funke Media Group сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]