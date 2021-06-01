Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в переговорах с США по "Северному потоку 2" Германия делает ставку на компромисс, заинтересована в поиске общего пути.
"Мы делаем ставку на диалог с ответственными лицами в Вашингтоне", - сказал Маас журналистам в Берлине во вторник, добавив, что найти компромисс "будет непросто".
"Мы приняли решение Вашингтона не только к сведению, но и сказали, что заинтересованы в поиске общего пути, это будет предмет переговоров в Вашингтоне", - уточнил он, подтвердив, таким образом, что между ФРГ и США по вопросу "Северного потока 2" в настоящее время проходят переговоры.
Ранее немецкий медиаконцерн Funke Media Group сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе направляет в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода "Северный поток 2".
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