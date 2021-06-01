Новак: несмотря на значительное улучшение ситуации на нефтерынке, остались риски высокой неопределенности

Несмотря на существенное улучшение ситуации на нефтяном рынке, остались риски высокой неопределенности, передает телеканал "Россия 24" слова вице-премьера РФ Александра Новака с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

"Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня снизились и запасы достаточно, и вырос спрос, стабилизировались цены, тем не менее, мы видим, в том числе, и что по-прежнему есть риски высокой неопределенности", - сказал он.

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить ранее принятый план по увеличению добычи нефти в июле.