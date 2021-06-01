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СНГ 01.06.2021 17:01

В Туркменистане нет больных коронавирусом - Бердымухамедов

В Туркменистане до сих пор не обнаружены случаи заболевания COVID-19, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телерадиокомпании "Мир".

"С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера", - публикует газета "Нейтральный Туркменистан" ответ президента на вопрос телеведущей, "как вам удалось уберечь народ Туркменистана от этой беды".

Президент отметил, что "для руководства всей этой работой была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В её состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]