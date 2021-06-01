В Туркменистане нет больных коронавирусом - Бердымухамедов

В Туркменистане до сих пор не обнаружены случаи заболевания COVID-19, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телерадиокомпании "Мир".
"С первых дней возникновения угрозы COVID-19 мы сформировали и подготовили единую национальную стратегию по борьбе с коронавирусом, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского, карантинного характера", - публикует газета "Нейтральный Туркменистан" ответ президента на вопрос телеведущей, "как вам удалось уберечь народ Туркменистана от этой беды".
Президент отметил, что "для руководства всей этой работой была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями. В её состав вошли члены правительства, руководители министерств, ведомств, местных органов исполнительной власти".
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