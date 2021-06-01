Министр энергетики СаудАравии: облака на нефтерынке все еще есть, нужно продолжать консультации в ОПЕК+

Облака на нефтяном рынке все еще присутствуют, нужно продолжать консультации между странами ОПЕК+, сообщил в приветственном слове министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, коммерческие запасы нефти приближаются к целевому уровню 2015-2019гг.