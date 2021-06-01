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ТЭК 01.06.2021 17:20

Министр энергетики СаудАравии: облака на нефтерынке все еще есть, нужно продолжать консультации в ОПЕК+

Облака на нефтяном рынке все еще присутствуют, нужно продолжать консультации между странами ОПЕК+, сообщил в приветственном слове министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, коммерческие запасы нефти приближаются к целевому уровню 2015-2019гг.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]