Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов

Nar поддержал конкурс «Дети героев» проведенный среди детей из семей шехидов и ветеранов по случаю Международного дня защиты детей 1 июня. Проект, организованный Общественным объединением «Həmrəy ol, qalib ol», направлен на то, чтобы направить детей героев на здоровый образ жизни, развить их физическое и психическое здоровье, раскрыть их навыки и повысить их интерес к спорту и физическому воспитанию.
Эстафета с участием 16 детей из семей шехидов и ветеранов прошла под открытым небом на Габалинский городской стадион. Победители среди детей героев были награждены со стороны Nar.
Следует отметить, что особое внимание к семьям шехидов и ветеранов войны - является одним из основных направлений социальных проектов Nar. Мобильный оператор всегда будет держать в центре внимания оказание социальной заботы семьям шехидов и ветеранов войны.
Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.
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