Новак: сегодня министрам ОПЕК+ нужно принять решение о параметрах дальнейших корректировок добычи нефти

Министрам ОПЕК+ на заседании во вторник нужно принять решение о параметрах дальнейших корректировок добычи нефти, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе открытия министерской встречи ОПЕК+.

"Нам сегодня предстоит вынести на обсуждение решения относительно параметров наших дальнейших корректировок, послушать актуальные презентации о ситуации на нефтяном рынке, в мировой экономике", - сказал Новак.

По его словам, сегодня можно говорить о постепенном восстановлении мировой экономики. Новак подчеркнул, что ситуация с вакцинированием населения по всему миру улучшается и создает предпосылки для роста мобильности.

"Сегодня мы можем говорить о постепенном выходе на рельсы экономического восстановления. По состоянию на конец мая 1,5 млрд прививок от коронавируса сделано в мире. Лидерами по числу введенных гражданам доз вакцин стали Китай, США, Индия. В США доля людей, получивших как минимум одну дозу вакцины, превысила 48%, в Великобритании - 55%, в других странах тоже значительные цифры. Это снижает риски нового всплеска заболеваемости и создает предпосылки для роста мобильности населения", - отметил он.