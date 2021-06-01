Unibank увеличил в 2020г розничное кредитование на 15%, корпоративное - на 4%

Азербайджанский "Unibank" увеличил в 2020 году портфель по розничному кредитованию на 14,8%, по корпоративному кредитованию - на 3,8%.
Согласно аудированному годовому отчету банка, на начало 2021 года портфель банка по розничному кредитованию оценивается в 385,17 млн манатов или 68,1% всего кредитного портфеля, по корпоративному – 180,332 млн манатов или 31,9%.
В структуре розничного кредитования основная доля приходится на наличные кредиты – 183,221 млн манатов (рост в 2020 году на 18,9%), посредством кредитных карт – 99,421 млн манатов (рост на 19,3%), ипотечное кредитование, включая операции с недвижимостью – 51,489 млн манатов (рост на 4,9%) и микрокредиты – 50,395 млн манатов (рост на 4,4%).
В структуре корпоративных кредитов основная часть приходится на финансирование сферы торговли и услуг – 124,892 млн манатов (рост на 3,5%), промышленности – 29,718 млн манатов (рост на 4,6%), АПК – 12,067 млн манатов (рост на 11,1%), строительство – 11,325 млн манатов (рост на 5,5%).
В целом, в 2020 году кредитный портфель банка увеличился на 11% - до 565,502 млн манатов.
ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.
А.Мамедов
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