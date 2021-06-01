Прогресс на переговорах по СВПД есть, нужна политическая воля США и Ирана - Лавров

Участники переговоров в Вене по СВПД достигли существенного прогресса, однако остаются вопросы, решение которых требует политической воли, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры идут, на них достигнут существенный прогресс, но окончательного решения пока ещё не принято. Там остаются вопросы, которые требуют уже политических решений в столицах наиболее заинтересованных государств, прежде всего, США и Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "мы, как и другие участники СВПД стараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы окончательные развязки были найдены". "Гадать по поводу того, состоится это в ближайшие несколько дней или через пару недель, сейчас, по-моему, контрпродуктивно", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что "переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее".