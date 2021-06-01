Путин и Байден на саммите должны обсудить угрозы, которые они видят у своих границ и на глобальной арене - Лавров

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве 16 июня должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран и в целом, на глобальной арене", - сказал Лавров на пресс-конференции.

По словам министра, "военные учения, которые резко возросли по количеству, по качеству, по насыщенностью тяжелой техникой, по количеству стран, которые в них участвуют, и, самое главное, по приближению вплотную к нашим границам, отнюдь не способствуют нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех, реальных, а не выдуманных проблем".