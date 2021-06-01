Министры ОПЕК+ согласились следовать намеченному плану по добыче нефти в июле

Министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.
После заседания состоится пресс-конференция, сообщил секретариат ОПЕК.
В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.
Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.
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