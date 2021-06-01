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Внешняя политика 01.06.2021 18:24

Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял копии верительных грамот нового посла Италии в Баку Клаудио Таффури.

Байрамов на встрече отметил высокий уровень отношений между Баку и Римом, отметил перспективы развития этого сотрудничества, сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД также проинформировал посла о ситуации в регионе, ходе восстановительных работ в Карабахе, напряженности на азербайджано-армянской границе. Байрамов добавил, что все разногласия между Азербайджаном и Арменией, в том числе по приграничным вопросам, должны решаться путем переговоров.

«Собеседники обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ИТАЛИЯ, ПОСОЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]