Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник принял копии верительных грамот нового посла Италии в Баку Клаудио Таффури.

Байрамов на встрече отметил высокий уровень отношений между Баку и Римом, отметил перспективы развития этого сотрудничества, сообщает МИД Азербайджана.

Глава МИД также проинформировал посла о ситуации в регионе, ходе восстановительных работ в Карабахе, напряженности на азербайджано-армянской границе. Байрамов добавил, что все разногласия между Азербайджаном и Арменией, в том числе по приграничным вопросам, должны решаться путем переговоров.

«Собеседники обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов