Квота Азербайджана по добыче нефти на июль подтверждена на уровне 620 тыс. б/с - Минэнерго

Добыча сырой нефти в Азербайджане в июле 2021 года составит 620 тыс. баррелей в сутки, сообщает Минэнерго страны.

Данный объем добычи подтвержден во вторник на 17-ой министерской встрече ОПЕК+, подчеркивает ведомство.

Минэнерго подчеркивает, что согласно ранее достигнутым договоренностям ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в июле по сравнению с июнем увеличится на 10 тыс. баррелей.

«В целом, участники сделки ОПЕК+ во вторник приняли решение сохранить cнижение добычи нефти в июле на уровне 5,76 млн б/с», - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось ранее, в мае 2021 года квота Азербайджана по добыче сырой нефти (без учета конденсата) составит 603 тыс. б/с (+ 8 тыс. б/с от квоты на добычу в апреле), в июне – 610 тыс. б/с (+7 тыс. б/с от квоты на май), в июле – 620 тыс. б/с (+10 тыс. б/с от квоты на июнь).

Р.Ахмедов