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ТЭК 01.06.2021 21:16

Новак: исполнение сделки странами ОПЕК+ в апреле составило 113%

Страны ОПЕК+ в апреле исполняли сделку на 113%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В первую очередь мы обсудили исполнение сделки странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Оно было очень высоким - 113%, то есть на 13% выше плановых значений", - сказал он.

"Мы также говорили сегодня о позитивных моментах, связанных с вакцинацией, которая сейчас идёт. 1 млрд 900 млн доз уже было провакцинировано - и это значительный показатель, который позволяет с оптимизмом смотреть на то, что будут сниматься локдауны, ограничения, и рост спроса будет восстанавливаться", - подчеркнул Новак.

"Была достигнута договоренность, что в июле месяце параметры, которые мы ранее обсуждали, будут сохранены. Это означает, что рост добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК составит 441 тыс. б/с. Я напомню, что в июле месяце - это 300 тыс. б/с и в мае месяце тоже 300 тыс. б/с. Таким образом, мы выходим к концу июня на параметры, которые были обозначены соглашением от апреля месяца прошлого года. И общее сокращение уже будет не 10 млн б/с, как это было изначально, а мы выйдем на уровень 5,7 млн б/с всеми странами в совокупности", - сообщил он.

Ранее в коммюнике по итогам заседания стран ОПЕК+ сообщалось, что общее соответствие корректировкам производства в апреле составило 114% (включая Мексику).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]