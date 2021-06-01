Новак: исполнение сделки странами ОПЕК+ в апреле составило 113%

Страны ОПЕК+ в апреле исполняли сделку на 113%, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

"В первую очередь мы обсудили исполнение сделки странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Оно было очень высоким - 113%, то есть на 13% выше плановых значений", - сказал он.

"Мы также говорили сегодня о позитивных моментах, связанных с вакцинацией, которая сейчас идёт. 1 млрд 900 млн доз уже было провакцинировано - и это значительный показатель, который позволяет с оптимизмом смотреть на то, что будут сниматься локдауны, ограничения, и рост спроса будет восстанавливаться", - подчеркнул Новак.

"Была достигнута договоренность, что в июле месяце параметры, которые мы ранее обсуждали, будут сохранены. Это означает, что рост добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК составит 441 тыс. б/с. Я напомню, что в июле месяце - это 300 тыс. б/с и в мае месяце тоже 300 тыс. б/с. Таким образом, мы выходим к концу июня на параметры, которые были обозначены соглашением от апреля месяца прошлого года. И общее сокращение уже будет не 10 млн б/с, как это было изначально, а мы выйдем на уровень 5,7 млн б/с всеми странами в совокупности", - сообщил он.

Ранее в коммюнике по итогам заседания стран ОПЕК+ сообщалось, что общее соответствие корректировкам производства в апреле составило 114% (включая Мексику).