Баланс на нефтяном рынке наблюдается уже несколько месяцев, в июне запасы выйдут на средний пятилетний уровень - Новак

Баланс на мировом нефтяном рынке наблюдается уже несколько месяцев, в июне запасы выйдут на средний пятилетний уровень, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", комментируя итоги министерской встречи ОПЕК+.
"Мы оценили текущую ситуацию на рынке и прогнозы до конца года. В рамках нашей сессии были повышены прогнозы роста мирового ВВП - до 5,5%. Были повышены прогнозы по росту спроса на нефть в мире, и этот спрос, по нашим оценкам, в 2021 году будет составлять 6 млн б/с, в начале года мы планировали где-то около 5-5,5 млн б/с. Уже несколько месяцев наблюдается более быстрое восстановление потребления нефти и нефтепродуктов. В частности, авиационные перевозки на сегодня вышли на уровень 65-70% от докризисного уровня. Автомобильные вышли на уровень 100% от докризисного, в России даже выше - почти 103-105%", - сказал Новак.
"На рынке уже несколько месяцев мы наблюдаем баланс спроса и предложения, в первую очередь благодаря тому соглашению, которое действует в течение года, когда с рынка были сняты значительные объемы (нефти - ИФ). И это позволило снизить излишки запасов с 260 млн баррелей до 34 млн баррелей. Мы ожидаем, что в июне выйдем на средний пятилетний уровень. И эта цель, которая ставится. И те цены, которые мы сегодня наблюдаем на рынке, они более-менее стабильны на протяжении последних нескольких месяцев. Это говорит о том, что постепенно идет увеличение спроса, добычи, восстанавливается рынок и ситуация на рынке сбалансирована", - добавил Новак.
Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Макрон призывает защищать как христианское, так и мусульманское наследие в Карабахе
Макрон готов помогать в решении проблемы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении 14 членов незаконных армянских вооруженных формирований
Вакцина производства Sinovac получила одобрение для экстренного применения
В Азербайджане прирост случаев заражения COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Глава Минэкономики ФРГ считает, что экономические санкции не всегда целесообразны
В Британии впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки
Военачальники России и Ирана высказались за развитие контактов в оборонной сфере
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?