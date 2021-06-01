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Дальнее зарубежье 01.06.2021 21:22

Встреча с Путиным нужна Байдену, чтобы разобраться в намерениях России, работы будет много - Белый дом

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Саммит - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным - "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]