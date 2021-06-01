Встреча с Путиным нужна Байдену, чтобы разобраться в намерениях России, работы будет много - Белый дом

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России, заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Саммит - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным - "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".