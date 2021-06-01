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Регион 01.06.2021 21:23

Глава Минобороны Армении обсудил с начальником Погрануправления ФСБ РФ в республике проблемы разминирования на границе с Азербайджаном

И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе с начальником Пограничного управления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенантом Романом Голубицким.

"В ходе визита в Пограничное управление ФСБ РФ в Армении Арутюнян обсудил с Голубицким обстановку на армяно-азербайджанской границе, а также вопросы, связанные с разминированием некоторых участков границы", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, РАЗМИНИРОВАНИЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]