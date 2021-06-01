Глава Минобороны Армении обсудил с начальником Погрануправления ФСБ РФ в республике проблемы разминирования на границе с Азербайджаном

И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил обстановку на армяно-азербайджанской границе с начальником Пограничного управления ФСБ РФ в Армении генерал-лейтенантом Романом Голубицким.

"В ходе визита в Пограничное управление ФСБ РФ в Армении Арутюнян обсудил с Голубицким обстановку на армяно-азербайджанской границе, а также вопросы, связанные с разминированием некоторых участков границы", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.