США и Япония подтвердили важность военного альянса стран, указали на угрожающие действия Китая в регионе

Союз США и Японии является как никогда важным на фоне стремления КНР изменить расстановку сил в регионе, говорится в заявлении японского МИД после переговоров главы ведомства Тосимицу Мотэги и нового главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акилино.
"(Мотэги и Акилино беспокоят - ИФ) непрекращающиеся и нарастающие попытки Китая в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях", - цитирует выдержки из заявления агентство Associated Press (AP).
"При нынешних обстоятельствах важность альянса (Японии и США- ИФ) является более значимой, чем когда бы то ни было", - отметили в министерстве.
Стороны также согласились продолжить укреплять совместный потенциал сдерживания и способность к ответным действиям для обеспечения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".
По данным AP, адмирал Акилино, занявший пост главы Индо-Тихоокеанского командования в апреле, также провел переговоры с премьер-министром Японии Йосихидэ Сугой, министром обороны Нобуо Киси и японскими военными, а речь в ходе консультаций также шла о ядерной и ракетной программах КНДР.
Агентство напоминает, что Япония наряду с США, Индией и Австралией входит в Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - Quad), который зачастую рассматривается как механизм противодействия растущему влиянию Китая в регионе. В Пекине в ответ критикуют этот блок, расценивая его как проявление менталитета времен "холодной войны".
При этом Токио и Пекин ведут территориальный спор по поводу контролируемых Японией островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао). Агентство "Киодо" ранее отмечало, что Япония укрепляет оборону как на островах Сэнкаку, так и на островах Рюкю, тянущихся от острова Кюсю до Тайваня в Восточно-Китайском море.
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