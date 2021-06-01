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Дальнее зарубежье 01.06.2021 22:47

Глава Минэкономики ФРГ считает, что экономические санкции не всегда целесообразны

Экономические санкции, в том числе в отношении Минска, не всегда могут приносить результаты, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Как министр экономики я всегда медлю, потому что я думаю: большинство экономических санкций не достигают цели, они не приводят к тому, что прекращается нарушение прав человека или агрессия. И поэтому я всегда выступал за то, чтобы с Россией, например, несмотря на санкции, мы бы и дальше сотрудничали во всех сферах, где мы можем сотрудничать", - сказал Альтмайер во вторник в беседе с представителями Союза иностранной прессы ФРГ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, в настоящий момент в Брюсселе идет разговор о дальнейших возможных санкциях в отношении Белоруссии. "Какие санкции мы примем, будет обсуждаться на европейском уровне", - сказал он.

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Тэги: ФРГ, МИНИСТР, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]