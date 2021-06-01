Глава Минэкономики ФРГ считает, что экономические санкции не всегда целесообразны

Экономические санкции, в том числе в отношении Минска, не всегда могут приносить результаты, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер.

"Как министр экономики я всегда медлю, потому что я думаю: большинство экономических санкций не достигают цели, они не приводят к тому, что прекращается нарушение прав человека или агрессия. И поэтому я всегда выступал за то, чтобы с Россией, например, несмотря на санкции, мы бы и дальше сотрудничали во всех сферах, где мы можем сотрудничать", - сказал Альтмайер во вторник в беседе с представителями Союза иностранной прессы ФРГ, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, в настоящий момент в Брюсселе идет разговор о дальнейших возможных санкциях в отношении Белоруссии. "Какие санкции мы примем, будет обсуждаться на европейском уровне", - сказал он.