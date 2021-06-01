Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что проблемы Грузии с Абхазией и Южной Осетией будут решены мирным путем.

"Хочу еще раз отметить, что мы очень хотим, чтобы проблемы Абхазии и Южной Осетии были решены мирным путем", - сказал он во вторник на совместной с находящимся в Анкаре с визитом премьером Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали грузинские телеканалы.

Эрдоган подчеркнул, что Турция на всех уровнях и платформах заявляет о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

По словам Эрдогана, "Турция также твердо поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические организации".

Он сообщил, что в ходе встречи с Гарибашвили были рассмотрены и вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом, в особенности "организацией FETO".

В свою очередь Гарибашвили заявил на пресс-конференции, что Грузия благодарна Турции за поддержку в вопросе интеграции в НАТО.

"Естественно, мы затронули существующую в регионе ситуацию", - сказал Гарибашвили, отметив, что обсуждалась и ситуация в Абхазии и Южной Осетии.

"Конечно же, у мира нет альтернативы. Все конфликты должны быть решены мирным путем", - заявил глава грузинского правительства.