Эрдоган надеется на увеличение объема торговли с Грузией до $3 млрд

Анкара и Тбилиси стремятся к увеличению ежегодного объема торговли до $3 млрд, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили пресс-конференции в Анкаре.
Пресс-конференцию транслировали грузинские телеканалы.
"Также мы работаем над увеличением нашего торгового потенциала и над расширением сотрудничества в таможенном направлении", - сказал Эрдоган, отметив, что как в сфере энергетики, так и других, в Грузии осуществлены турецкие инвестиции, объем которых составляет около $214 млн.
По словам турецкого лидера, Турция уже 14 лет является для Грузии торговым партнером "номер один". "У нас с Грузией осуществлены большие важные проекты, которые полностью меняют лицо региону. Одним из таких стратегических проектов является Южный газовый коридор", - сказал Эрдоган.
"Я верю, что мы можем провести различные работы, которые укрепят и увеличат значимость нашего региона и мир в регионе", - сказал Эрдоган, указав на важность и трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном.
Гарибашвили в свою очередь заявил о готовности Грузии к активному сотрудничеству с Турцией и осуществлению совместных проектов. Глава грузинского правительства сообщил, что пригласил президента Турции посетить с визитом Тбилиси.
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