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Регион 01.06.2021 22:01

Эрдоган надеется на увеличение объема торговли с Грузией до $3 млрд

Анкара и Тбилиси стремятся к увеличению ежегодного объема торговли до $3 млрд, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили пресс-конференции в Анкаре.

Пресс-конференцию транслировали грузинские телеканалы.

"Также мы работаем над увеличением нашего торгового потенциала и над расширением сотрудничества в таможенном направлении", - сказал Эрдоган, отметив, что как в сфере энергетики, так и других, в Грузии осуществлены турецкие инвестиции, объем которых составляет около $214 млн.

По словам турецкого лидера, Турция уже 14 лет является для Грузии торговым партнером "номер один". "У нас с Грузией осуществлены большие важные проекты, которые полностью меняют лицо региону. Одним из таких стратегических проектов является Южный газовый коридор", - сказал Эрдоган.

"Я верю, что мы можем провести различные работы, которые укрепят и увеличат значимость нашего региона и мир в регионе", - сказал Эрдоган, указав на важность и трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном.

Гарибашвили в свою очередь заявил о готовности Грузии к активному сотрудничеству с Турцией и осуществлению совместных проектов. Глава грузинского правительства сообщил, что пригласил президента Турции посетить с визитом Тбилиси.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]