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Регион 01.06.2021 22:12

Военачальники России и Ирана высказались за развитие контактов в оборонной сфере

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел во вторник переговоры с заместителем министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши, сообщает российское военное ведомство.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

"Александр Фомин и Ходжатолла Корейши подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - информирует Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]