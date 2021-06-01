Военачальники России и Ирана высказались за развитие контактов в оборонной сфере

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел во вторник переговоры с заместителем министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана бригадным генералом Ходжатоллой Корейши, сообщает российское военное ведомство.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

"Александр Фомин и Ходжатолла Корейши подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере", - информирует Минобороны.