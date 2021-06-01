Израиль будет противостоять Ирану, даже в ущерб отношениям с США - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать противостоять Ирану, даже несмотря на то, что это может привести к ухудшению отношений с США.
"Я надеюсь, что этого не произойдет, но если нам придется выбирать между отношениями с нашим хорошим другом США и противостоянием Ирану, то мы выберем избавление от иранской угрозы", - цитирует Нетаньяху издание The Times of Israel.
Он отметил, что власти страны будут всячески препятствовать ядерной угрозе со стороны Ирана, даже если она не будет напрямую направлена на Израиль.
"Попытка Ирана вооружиться ядерным оружием представляет реальную угрозу", - добавил премьер.
В свою очередь новый руководитель израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа высказал мнение, что Иран работает над "исполнением мечты - получением атомной бомбы", даже несмотря на переговоры по возрождению ядерной сделки.
"Перед нами стоят крупные вызовы нашей безопасности, на вершине которых находится Иран. Это необходимо сказать громко и четко: Иран даже в этот момент работает над реализацией его ядерной мечты", - сказал он.
Ранее глава минобороны страны Бени Ганц в интервью телеканалу Fox News заявил, что Израилю нужно иметь возможность самостоятельно обезопасить себя от ядерной угрозы со стороны Ирана.
"Если мир остановит их (иранцев - ИФ) заранее, то это очень хорошо. А если нет, мы должны действовать независимо, и мы должны сами себя защитить", - сказал он.
Он пояснил, что Израиль корректирует планы возможных ударов по иранским ядерным объектам. Fox News отмечает, что Израиль идентифицировал множество целей в Иране, удары по которым затруднят Тегерану разработку ядерной бомбы.
В конце прошлого года Тегеран форсировал отход от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), начав обогащать уран до 20% и запустив процесс создания металлического урана - основного компонента ядерного оружия.
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