Член палаты представителей американского Конгресса республиканец Фред Келлер подготовил законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", говорится в пресс-релизе офиса законодателя.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против газопровода были бы "контрпродуктивными" для отношений США с Европой. Реализация проекта, считает Байден, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".
"На каждом шагу президент Байден работал над тем, чтобы разрушить энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на энергоносители, ликвидации рабочих мест, обеспечивающих жизнедеятельность семьи, и ослаблению позиций на мировой арене", - говорится в распространенном заявлении Келлера.
Он подчеркнул: "К сожалению, решение президента отменить санкции в отношении российского трубопровода "Северный поток 2", одновременно препятствуя внутреннему производству энергии, ясно показывает, на какой позиции находится эта администрация.
Законодатель добавил, что гордится тем, что, представляя законопроект, уделяет "приоритетное внимание американской энергетике".
Российские миротворцы в Карабахе стараются обеспечить перемирие, никакой роли Франции в этом вопросе нет – МИД Азербайджана
Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Макрон призывает защищать как христианское, так и мусульманское наследие в Карабахе
SOCAR увеличила в январе-мае экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 14 раз
Акционеры AzRe в начале июля рассмотрят инвестполитику компании
В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн - университет Джонса Хопкинса
Япония выделит $800 млн на поддержку программы предоставления вакцин от COVID-19 нуждающимся странам
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?