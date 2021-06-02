Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0785 RUR   0.0232 GBR   2.4199 TRY   0.2003

Цена на нефть

01.06 $/bbl   WTI 67.72 0.89 Brent 70.25 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 02.06.2021 09:15

Мировое сообщество должно обеспечить равноправное распределение вакцин против COVID-19 - письмо глав ВОЗ, ВТО, МВФ

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство по обеспечению справедливого распределения вакцин и прекращению пандемии COVID-19, говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и для того, и для другого", - говорится в письме при участии также директора-распределителя МВФ Кристалины Георгиевы, президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы.

Отмечается, что дисбаланс при производстве и распределении вакцин не только лишает многих людей возможности приобрести иммунитет к вирусу, но и создает предпосылки для появления и распространения в мире новых штаммов COVID-19.

"Сегодня мы обращаемся к международному сообществу с призывом продемонстрировать принципиально новый уровень поддержки - и осуществления - более решительной, скоординированной и обеспеченной новым финансированием стратегии вакцинации мирового населения", - подчеркнули авторы письма.

По мнению глав организаций, для достижения намеченных целей необходимо выделить дополнительные средства для стран с низким и средним уровнем доходов - в существенной степени за счет грантов и льготного финансирования, а также выделить крупные средства для производства большего количества вакцин.

"Выделение 50 млрд долл. на прекращение пандемии может стать наилучшим вложением государственных средств в истории нашего поколения. Это может принести гигантские дивиденды в плане развития и дать толчок росту и увеличению благосостояния во всем мире", - добавили составители письма.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВАКЦИНЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX Путин уверен в надежности российских вакцин, а эффективность американских вакцин станет понятна через десятилетие Интерпол предупреждает об опасности появления фальшивых вакцин от COVID-19 В мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса COVID-19 - ВОЗ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]