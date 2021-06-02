Инициатива "НАТО-2030", выдвинутая в 2020 году, укрепит альянс и его возможности в области "противостояния вызовам со стороны России и Китая", считает министр обороны США Ллойд Остин.

Он, как сообщил Пентагон, принял участие в созванном генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом виртуальном совещании глав оборонных ведомств стран-членов альянса в рамках подготовки к саммиту НАТО 14 июня. Его участники "сосредоточились на укреплении сдерживания и обороны Североатлантического союза".

"Министр Остин подчеркнул, что эта инициатива (...) сделает альянс более устойчивым и способным противостоять системным вызовам со стороны России и Китайской Народной Республики. Он изложил свой взгляд на комплексное сдерживание и его актуальность для НАТО", - говорится в распространенном сообщении американского минобороны.

Остин также "приветствовал решения и планы НАТО по реагированию на возникающие и развивающиеся вызовы, связанные с изменением климата, киберугрозами и гибридной деятельностью", а также заявил о "необходимости единства НАТО перед лицом дестабилизирующей и вредоносной киберактивности и одобрил новую киберполитику".

Стороны обсудили "регресс в ситуации в Афганистане". Остин подтвердил, что Соединенные Штаты "по-прежнему твердо привержены достижению победы над ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) и поддержке правительства Ирака".

Инициатива "НАТО-2030 была выдвинута Столтенбергом в июне 2020 года. Он заявил: "Это - возможность задуматься над тем, каким мы видим наш Североатлантический союз через десять лет, и как он будет продолжать обеспечивать нашу безопасность в более неопределенном мире".

Для этого, сказал генсек, НАТО должна "оставаться сильной в военном отношении, быть более сплоченной в политическом отношении и применять более широкий подход в глобальном масштабе".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.