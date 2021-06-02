Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0785 RUR   0.0232 GBR   2.4199 TRY   0.2003

Цена на нефть

01.06 $/bbl   WTI 67.72 0.89 Brent 70.25 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.06.2021 09:55

Большинство подвергшихся кибератаке заводов JBS возобновляют свою работу

Большинство заводов по производству мяса в США корпорации JBS, подвергшихся кибератаке, возобновят свою работу в среду, сообщил генеральный директор JBS USA Андре Ногейра.

"Наши системы возвращаются в онлайн, и мы не жалеем никаких ресурсов для борьбы с этой угрозой (...) Учитывая прогресс, достигнутый нашими IT-специалистами и заводскими командами за последние 24 часа, подавляющее большинство наших заводов по производству говядины, свинины, птицы и готовых продуктов будут работать завтра", - говорится в заялении Ногейры, опубликованном на сайте компании.

Он отметил, что JBS USA получила "мощную поддержку" со стороны правительств США, Австралии и Канады.

"Я хочу лично поблагодарить Белый дом, Федеральное бюро расследований США, Министерство сельского хозяйства США и правительства Австралии и Канады за их помощь в течение последних двух дней", - добавил Ногейра.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что все заводы компании по производству говядины в США были вынуждены временно приостановить работу.

Некоторые смены заводов в Канаде также были отменены в понедельник и вторник, согласно сообщениям JBS в Facebook.

В Австралии тысячи работников мясокомбината не работают два дня подряд.

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглось кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA. В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, JBS, КИБЕРАТАКА, РАБОТА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]