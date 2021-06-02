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Дальнее зарубежье 02.06.2021 10:08

Начальник генштаба армии Судана сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе

Судан намерен пересмотреть соглашение с Россией по военно-морской базе, сообщил начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля,

Как сообщил "Интерфаксу" 9 февраля заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, в Судане побывала комиссия Минобороны РФ в рамках двустороннего соглашения о создании ПМТО. "Выезжала рекогносцировочная комиссия, которая там работала, уточняла технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений", - сказал Иванов.

В конце апреля агентство Bloomberg опубликовало информацию, что власти Судана временно остановили действие соглашения с Россией о создании морской базы на Красном море. Агентство также добавило, что Судан останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.

Однако посольство России в Судане опровергло эту информацию. Утверждения о приостановке соглашения по строительству российской военной базы на территории Судана не соответствуют действительности, сообщалось в официальном аккаунте посольства РФ в Судане в соцсети.

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Тэги: СУДАН, РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕСМОТР


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