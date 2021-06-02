Вице-премьер Китая и глава Минфина США подчеркнули важность сотрудничества между двумя странами - агентство

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на торгово-экономических переговорах с США, и американский министр финансов Джанет Йеллен согласны с важностью развития двухстороннего сотрудничества, сообщило агентство "Синьхуа.
В ходе состоявшейся по видеосвязи беседы стороны заявили, что "считают экономические отношения между Китаем и Соединенными Штатами очень важными", говорится в сообщении, размещенном также на сайте министерства коммерции КНР.
В нем отмечается: "Стороны в духе равенства и взаимного уважения провели широкий обмен мнениями о макроэкономической ситуации и вопросам двустороннего сотрудничества в этой области, обменялись откровенными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и готовы продолжать поддерживать контакты".
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