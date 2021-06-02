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Дальнее зарубежье 02.06.2021 10:21

Вице-премьер Китая и глава Минфина США подчеркнули важность сотрудничества между двумя странами - агентство

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ, возглавляющий китайскую делегацию на торгово-экономических переговорах с США, и американский министр финансов Джанет Йеллен согласны с важностью развития двухстороннего сотрудничества, сообщило агентство "Синьхуа.

В ходе состоявшейся по видеосвязи беседы стороны заявили, что "считают экономические отношения между Китаем и Соединенными Штатами очень важными", говорится в сообщении, размещенном также на сайте министерства коммерции КНР.

В нем отмечается: "Стороны в духе равенства и взаимного уважения провели широкий обмен мнениями о макроэкономической ситуации и вопросам двустороннего сотрудничества в этой области, обменялись откровенными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и готовы продолжать поддерживать контакты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, США, ЭКОНОМИКА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]