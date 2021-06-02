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ТЭК 02.06.2021 09:19

В Азербайджане подорожал бензин марок Premium Euro-95 и Super Euro-98

В Азербайджане со 2 июня подорожала розничная цена автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98".

В частности, розничная цена бензина марки "Premium Euro-95" в Азербайджане повысилась с 1,25 манат до 1,4 манат за 1 литр (рост на 12%).

Цена бензина Super Euro-98 выросла с 1,4 манат до 1,55 манат за литр (рост на 10,7%).

"Рост цен на эти марки бензина обусловлен ростом цен на нефть на мировых рынках. Бензин указанных марок в Азербайджане не производится, а импортируется", - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и Super Euro-98 начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

В 2020 году Азербайджан импортировал 96 тыс. 998,93 т автомобильного бензина Premium Euro-95 на $58 млн 615,07 тыс., бензина Super Euro-98 - 2 тыс. 654,36 т на $2 млн 96,71 тыс.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕНЗИН, ЦЕНА, ПОДОРОЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]