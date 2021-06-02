Цены на нефть продолжают расти на итогах заседания ОПЕК+

Цены на нефть продолжают расти после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $70,50 за баррель, что на $0,25 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,93 (1,3%) - до $70,25 за баррель, максимума с мая 2019 года.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $67,91 за баррель, что на $0,19 (0,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,4 (2,1%) - до $67,72 за баррель, максимума с 22 октября 2018 года.

"Настрой участников нефтяного рынка остается позитивным благодаря восстановлению экономики, которое мы наблюдаем в США и Европе", - отмечает аналитик ING Group в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

По мнению Паттерсона, спрос на "черное золото" уже до конца текущего года достигнет 98% от докризисного уровня.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.