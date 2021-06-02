Манат подорожал к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 2 июня ЦБА установил 2,0774 манат/1EUR (1 июня - 2,0785 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 июня установил 0,0231 манат/1RUB (1 июня - 0,0232 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
Российские миротворцы в Карабахе стараются обеспечить перемирие, никакой роли Франции в этом вопросе нет – МИД Азербайджана
Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Макрон призывает защищать как христианское, так и мусульманское наследие в Карабахе
В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн - университет Джонса Хопкинса
Япония выделит $800 млн на поддержку программы предоставления вакцин от COVID-19 нуждающимся странам
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Президент Таджикистана отправился с визитом в Пакистан
Вице-премьер Китая и глава Минфина США подчеркнули важность сотрудничества между двумя странами - агентство
Начальник генштаба армии Судана сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?