Манат подорожал к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 2 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 2 июня ЦБА установил 2,0774 манат/1EUR (1 июня - 2,0785 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 2 июня установил 0,0231 манат/1RUB (1 июня - 0,0232 манат/1RUB).

Х.Насирзаде