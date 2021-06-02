Акционеры AzRe в начале июля рассмотрят инвестполитику компании

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 2 июля 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
"На заседании будут обсуждены предложения Совета директоров по дочерним структурам. Кроме того будут рассмотрены вопросы, связанные с капитальной позицией, инвестиционной политикой, нераспределенной прибылью и долевым участием в дочерних структурах", - сообщили в компании.
AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.
А.Мамедов
Российские миротворцы в Карабахе стараются обеспечить перемирие, никакой роли Франции в этом вопросе нет – МИД Азербайджана
Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Макрон призывает защищать как христианское, так и мусульманское наследие в Карабахе
В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов
Число заражений COVID-19 в мире превысило 171 млн - университет Джонса Хопкинса
Япония выделит $800 млн на поддержку программы предоставления вакцин от COVID-19 нуждающимся странам
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Президент Таджикистана отправился с визитом в Пакистан
Вице-премьер Китая и глава Минфина США подчеркнули важность сотрудничества между двумя странами - агентство
Начальник генштаба армии Судана сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?