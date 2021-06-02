Акционеры AzRe в начале июля рассмотрят инвестполитику компании

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 2 июля 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"На заседании будут обсуждены предложения Совета директоров по дочерним структурам. Кроме того будут рассмотрены вопросы, связанные с капитальной позицией, инвестиционной политикой, нераспределенной прибылью и долевым участием в дочерних структурах", - сообщили в компании.

AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.

А.Мамедов