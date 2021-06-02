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Финансы 02.06.2021 09:58

Акционеры AzRe в начале июля рассмотрят инвестполитику компании

Внеочередное общее собрание акционеров азербайджанской перестраховочной компании "AzRe Tekrarsigorta" пройдет 2 июля 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"На заседании будут обсуждены предложения Совета директоров по дочерним структурам. Кроме того будут рассмотрены вопросы, связанные с капитальной позицией, инвестиционной политикой, нераспределенной прибылью и долевым участием в дочерних структурах", - сообщили в компании.

AzRe Tekrarsigorta является единственной перестраховочной компанией, действующей в Азербайджане. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ПЕРЕСТРАХОЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]