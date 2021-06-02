SOCAR увеличила в январе-мае экспорт нефти по Баку-Новороссийск в 14 раз

Компания SOCAR в январе-мае 2021 года экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 413,66 тыс. тонн нефти.

Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" (ФГБУ "ЦДУ ТЭК").

«По системе компании "Транснефть" транзит нефти из Азербайджана в порт Новороссийск в январе-мае 2021 года составил 413,66 тыс. тонн нефти. При этом в мае экспорт нефти по этому маршруту составил 159,89 тыс. тонн», - отмечается в данных, имеющихся в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По сравнению с показателем января-мая прошлого года объем экспорта азербайджанской нефти по Баку-Новороссийск увеличился в 14 раз.

Ранее замначальник департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов сообщал, что во II-ом квартале 2021 года экспортировать по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 330 тыс. тонн нефти.

"Транснефть" и SOCAR в конце января подписали договор на прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 году более 1 млн тонн нефти.

По данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", SOCAR в 2020 году экспортировала по нефтепроводу Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.

Азербайджан транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Н.Аббасова