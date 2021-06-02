В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов

Кабинет министров Азербайджана отменил необходимость наличия справки ПЦР теста на коронавирус у пассажиров внутренних авиарейсов.

Согласно решению правительства, опубликованному на сайте кабинета министров, у пассажиров, пользующихся внутренними авиарейсами для передвижения по территории Азербайджана, наличие справки о результатах теста ПЦР теста не требуется.

Пассажирам внутренних авиарейсов необходимо иметь при себе только лишь паспорт (удостоверение личности) и билет.

В то же время у всех пассажиров, пользующихся внутренними авиарейсами и прибывающих в аэропорт имени Гейдара Алиева, медицинский персонал будет брать ПЦР тест.

Б.Рустамбеков