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Это интересно 02.06.2021 10:28

В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов

Кабинет министров Азербайджана отменил необходимость наличия справки ПЦР теста на коронавирус у пассажиров внутренних авиарейсов.

Согласно решению правительства, опубликованному на сайте кабинета министров, у пассажиров, пользующихся внутренними авиарейсами для передвижения по территории Азербайджана, наличие справки о результатах теста ПЦР теста не требуется.

Пассажирам внутренних авиарейсов необходимо иметь при себе только лишь паспорт (удостоверение личности) и билет.

В то же время у всех пассажиров, пользующихся внутренними авиарейсами и прибывающих в аэропорт имени Гейдара Алиева, медицинский персонал будет брать ПЦР тест.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАБМИН, АВИАРЕЙСЫ, ПЦР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]