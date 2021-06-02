Lufthansa в среду отменила два рейса в РФ в облет Белоруссии

Немецкая Lufthansa в среду отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
Как следует из онлайн-табло аэропортf "Домодедово", рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта в Москву и обратно отменены.
По данным Flightradar24, авиакомпания также отменила рейс LH1437 из Санкт-Петербурга во Франкфурт. Между тем на онлайн-табло аэропорта "Пулково" отметки об отмене рейса нет.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с несвоевременной подачей документов.
"Причина - несвоевременная или неполная подача документов об изменении маршрута перевозчиком", - сказал источник.
Другие рейсы, следующие из Европы в Россию в обход Белоруссии в среду скорее всего будут выполнены.
По данным Flightradar24, неоднократно отмененный прежде рейс AirFrance из Парижа в Москву готовится к вылету в 10:20 GMT+2.
Также рейсы в Москву в среду планируют выполнить польский LOT, голландская KLM, а также британская British airways.
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