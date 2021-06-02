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Транспорт и связь 02.06.2021 13:17

Lufthansa в среду отменила два рейса в РФ в облет Белоруссии

Немецкая Lufthansa в среду отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

Как следует из онлайн-табло аэропортf "Домодедово", рейсы LH 1444 и LH 1445 из Франкфурта в Москву и обратно отменены.

По данным Flightradar24, авиакомпания также отменила рейс LH1437 из Санкт-Петербурга во Франкфурт. Между тем на онлайн-табло аэропорта "Пулково" отметки об отмене рейса нет.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с несвоевременной подачей документов.

"Причина - несвоевременная или неполная подача документов об изменении маршрута перевозчиком", - сказал источник.

Другие рейсы, следующие из Европы в Россию в обход Белоруссии в среду скорее всего будут выполнены.

По данным Flightradar24, неоднократно отмененный прежде рейс AirFrance из Парижа в Москву готовится к вылету в 10:20 GMT+2.

Также рейсы в Москву в среду планируют выполнить польский LOT, голландская KLM, а также британская British airways.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АВИАРЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]