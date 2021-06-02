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Дальнее зарубежье 02.06.2021 14:02

Африканский союз приостановил членство Мали после военного переворота и пригрозил санкциями

Африканский союз приостановил членство Мали в составе организации в связи с произошедшим на прошлой неделе военным переворотом и пригрозил ввести санкции, сообщают западные СМИ.

Согласно заявлению, организация "принимает решение немедленно приостановить возможности Мали участвовать в любой деятельности Африканского союза, его органов и институтов до того момента, пока не будет восстановлен нормальный конституционный порядок в стране".

В Африканском союзе призвали к "транспарентному и быстрому переходному периоду, возглавляемому гражданскими лицами". Организация указала, что в ином случае может ввести санкции.

На прошлой неделе военные Мали освободили задержанных ранее временного президента Ба Ндау и временного премьер-министра Моктара Уана. Cпецсоветник хунты в Мали Баба Сиссе заявил, что их отпустили после того, как они накануне сложили с себя полномочия в присутствии международных посредников, находящихся в стране с целью помочь урегулировать здесь политический кризис.

Ндау и Уана возглавляли временное правительство Мали. Его целью было восстановить гражданское правление в течение 18 месяцев. В мае переходное правительство ушло в отставку, и временный президент поручил главе кабинета министров сформировать новое правительство.

24 мая военные задержали Ндау и Уана и переместили их на военную базу в окрестностях столицы страны Бамако. После этого Африканский союз, ООН и США призвали освободить задержанных временных лидеров Мали. В госдепе отмечали, что рассмотрят введение ограничительных мер против этой африканской страны.

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Тэги: АФРИКА, СОЮЗ, МАЛИ, ЧЛЕНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]