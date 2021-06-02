В России не придают особого значения сигналам о возможности отложить пакет санкций США в отношении РФ - Рябков

Россия не придаёт особого значения информации о том, что США могут отложить введение "второго" пакета санкций в отношении Москвы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, во-первых, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас это - отправная точка всего нашего подхода к данной проблематике, мы это не обсуждаем. Во-вторых, что касается количества этих санкций, то непонятно, почему вы говорите о каком-то втором пакете, я, например, говорю о 96-м", - сказал он, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.
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