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СНГ 02.06.2021 14:20

В России не придают особого значения сигналам о возможности отложить пакет санкций США в отношении РФ - Рябков

Россия не придаёт особого значения информации о том, что США могут отложить введение "второго" пакета санкций в отношении Москвы, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, во-первых, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас это - отправная точка всего нашего подхода к данной проблематике, мы это не обсуждаем. Во-вторых, что касается количества этих санкций, то непонятно, почему вы говорите о каком-то втором пакете, я, например, говорю о 96-м", - сказал он, отвечая на просьбу "Интерфакса" прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]