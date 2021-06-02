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Регион 02.06.2021 15:37

Киев и Тегеран приступили к переговорам по сбитому в Иране в январе 2020 года самолету украинской авиакомпании

Украина на переговорах по сбитому 8 января 2020 года под Тегераном самолету "Международных авиалиний Украины" (МАУ) будет настаивать на официальном подтверждении завершения следствия, сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Сегодня начинаются двухдневные переговоры с Ираном по делу PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в сбивании украинского самолета и состоянии судебного слушания. Если оно, конечно, начато", - написал Мамедов в среду на своей странице в Twitter.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS753 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины, включая девять членов экипажа, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной о выплате компенсаций за сбитый самолет. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года сообщил, что страна получила от Ирана проект технического отчета об обстоятельствах катастрофы самолета Boeing 737 МАУ 8 января 2020 года. В феврале СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, обсуждал вероятность того, что уничтожение самолета было преднамеренным актом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]