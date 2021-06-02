Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0774 RUR   0.0231 GBR   2.4063 TRY   0.1969

Цена на нефть

01.06 $/bbl   WTI 67.72 0.89 Brent 70.25 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.06.2021 13:18

ООН предоставит Армении финансовую помощь

ООН предоставит Армении финансовую помощь в размере $230 млн., сообщает пресс-служба правительства Армении.

Соглашение "Партнерство ООН в области устойчивого развития для Армении на 2021-2025 годы", в рамках которого будут предоставлены средства, подписали и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян и постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп.

"ООН в течение пяти лет предоставит Армении финансовую помощь в размере $230 млн. Это стратегический документ, который определяет деятельность всех структур ООН в Армении на последующие 5 лет", - отметили в правительстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ООН, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах Азербайджан представил генсеку ООН отчет о террористах, воевавших на стороне Армении в Карабахе Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к немедленной остановке боевых действий В Армении процветает азербайджанофобия - Алиев Вице-премьер Армении заявил о необходимости открытия армяно-турецкой границы Генсек ООН подтверждает поддержку усилиям по решению карабахской проблемы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]