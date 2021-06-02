ООН предоставит Армении финансовую помощь в размере $230 млн., сообщает пресс-служба правительства Армении.

Соглашение "Партнерство ООН в области устойчивого развития для Армении на 2021-2025 годы", в рамках которого будут предоставлены средства, подписали и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян и постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп.

"ООН в течение пяти лет предоставит Армении финансовую помощь в размере $230 млн. Это стратегический документ, который определяет деятельность всех структур ООН в Армении на последующие 5 лет", - отметили в правительстве.