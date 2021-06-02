Расходы МТСВТ Азербайджана в 2020г незначительно превысили доходы

Доходы министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) в 2020 году составили 65 млн 598,135 тыс. манатов, расходы – 65 млн 685,262 тыс. манатов.
Такие данные приводятся в отчете о финансовом положении ведомства за минувший год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Доходы ведомства по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,3%, расходы – на 2,7%.
Согласно отчету, в структуре доходов МТСВТ их основной объем пришелся на внебиржевые операции – 61 млн 361,241 тыс. манатов, тогда как доходы от биржевых операций составили 4 млн 236,894 тыс. манатов.
В структуре расходов министерства объем финансовой помощи и прочих трансфертов составил 59 млн 440,123 тыс. манатов, расходы на выплаты заработных плат и государственные отчисления на соцстрахование – 5 млн 691,257 тыс. манатов, остальное – прочие расходы.
Х.Насирзаде
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