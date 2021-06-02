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Финансы 02.06.2021 13:25

Расходы МТСВТ Азербайджана в 2020г незначительно превысили доходы

Доходы министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) в 2020 году составили 65 млн 598,135 тыс. манатов, расходы – 65 млн 685,262 тыс. манатов.

Такие данные приводятся в отчете о финансовом положении ведомства за минувший год, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Доходы ведомства по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,3%, расходы – на 2,7%.

Согласно отчету, в структуре доходов МТСВТ их основной объем пришелся на внебиржевые операции – 61 млн 361,241 тыс. манатов, тогда как доходы от биржевых операций составили 4 млн 236,894 тыс. манатов.

В структуре расходов министерства объем финансовой помощи и прочих трансфертов составил 59 млн 440,123 тыс. манатов, расходы на выплаты заработных плат и государственные отчисления на соцстрахование – 5 млн 691,257 тыс. манатов, остальное – прочие расходы.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИНТРАНС, ДОХОДЫ, ОТЧЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]