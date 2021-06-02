Почти миллион россиян заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей - глава Ростуризма

Поехать в Турцию в апреле-июне 2021 года планировали около миллиона российских туристов, общая сумма обязательств туроператоров перед ними достигает 30 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Открытие Турции отложили до 21 июня, и вы понимаете, что это решение принимается не Ростуризмом, а оперштабом на основе критериев Роспотребнадзора. Я надеюсь, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и, хотя бы к середине курортного сезона, к июлю у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - сказала Догузова в эфире телеканала "НТВ".
По словам главы Ростуризма, она переживает за граждан, которые внесли деньги за путевки.
"Я, как руководитель профильного ведомства, особенно переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию и физически внесли деньги. У нас общий объем обязательств перед гражданами примерно на 30 млрд рублей. И речь идет примерно о миллионе граждан, которые в той или иной степени забронировали и внесли деньги за Турцию", - добавила Догузова.
Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавирус продлил действовавшее с 15 апреля по 1 июня ограничение на полеты в Турцию и Танзанию до 21 июня. Туроператоры по-прежнему не могут организовывать чартерные программы и продавать путевки. По оценке Российского союза туриндустрии, это решение станет новым тяжелым ударом по турбизнесу.
Ранее сообщалось, что в период с 15 апреля по 1 июня поехать в Турцию планировали более 500 тыс. человек, из них 60% решили не менять направление или даты поездки и дождаться открытия турецких курортов.
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