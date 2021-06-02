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СНГ 02.06.2021 16:42

Песков в связи с новым обвинением из Вашингтона о хакерской атаке РФ: Мы не располагаем такой информацией, но обращения американцев, если будут, рассмотрим оперативно

В Кремле не стали комментировать новые утверждения Белого дома о возможной причастности россиян к хакерской атаке против одной из американских компаний, но пообещали в случае необходимости оперативно ответить Вашингтону.

"Комментариев нет. По дипломатическим каналам есть определенные контакты, мы не располагаем этой информацией. Если будут какие-то обращения со стороны американцев, то они, конечно, будут рассматриваться достаточно оперативно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ХАКЕРЫ, ИНФОРМАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]