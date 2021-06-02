Песков в связи с новым обвинением из Вашингтона о хакерской атаке РФ: Мы не располагаем такой информацией, но обращения американцев, если будут, рассмотрим оперативно

В Кремле не стали комментировать новые утверждения Белого дома о возможной причастности россиян к хакерской атаке против одной из американских компаний, но пообещали в случае необходимости оперативно ответить Вашингтону.
"Комментариев нет. По дипломатическим каналам есть определенные контакты, мы не располагаем этой информацией. Если будут какие-то обращения со стороны американцев, то они, конечно, будут рассматриваться достаточно оперативно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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