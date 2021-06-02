В США начали испытывать универсальную вакцину от гриппа

Первая фаза клинических испытаний универсальной вакцины против гриппа началась в клиническом центре Национального института здравоохранения (NIH) США, сообщает портал Medical Xpress.
Здоровые участники в возрасте от 18 до 50 лет получат либо лицензированную сезонную вакцину против гриппа, либо экспериментальную вакцину FluMos-v1.
"Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний NIH (NIAID) разработали FluMos-v1 для стимуляции антител против нескольких штаммов вируса гриппа путем отображения части белка гемагглютинина вируса гриппа на самособирающихся каркасах наночастиц", - говорится в сообщении.
Издание напоминает, что стандартные вакцины против гриппа должны меняться и вводиться ежегодно, чтобы соответствовать изменениям в гемагглютинине в вирусных штаммах, которые будут доминировать в предстоящем сезоне гриппа.
Экспериментальная вакцина на основе наночастиц FluMos-v1 предназначена для выработки антител, направленных против белка гемагглютинина из четырех различных штаммов вируса, двух штаммов гриппа типа A подтипа H1 и H3 и двух штаммов гриппа типа B. В отличие от обычных вакцин против гриппа, FluMos-v1 отображает несколько копий каждого из четырех типов гриппозного белка.
В доклинических испытаниях на животных было установлено, что эпитопы (части макромолекулы антигена, распознаваемые иммунной системой), выстроенные в повторяющиеся паттерны на каркасах наночастиц, посылают сильный сигнал и вызывают надежный ответ антител в моделях животных.
Ученые протестировали исследуемую вакцину из наночастиц на мышах, хорьках и обезьянах и сравнили иммунные реакции, генерируемые коммерчески доступной вакциной против сезонного гриппа.
В клиническом исследовании задействовано 35 человек, 15 из которых получат однократную внутримышечную инъекцию четырехвалентной вакцины против сезонного гриппа, лицензированную FDA (Food and Drugs Administration). Пять участников получат одну дозу в 20 микрограмм (мкг) исследуемой вакцины путем внутримышечно, если не будет обнаружено никаких проблем с безопасностью, то еще 15 добровольцев получат одну дозу исследуемой вакцины в 60 мкг.
Участники будут вести дневник в течение недели после вакцинации, в котором сообщать о любых признаках или симптомах, включая покраснение, боль или отек в месте инъекции, усталость, головную боль, мышечную боль или боль в суставах.
Все добровольцы будут ежедневно регистрировать температуру и измерять любые припухлости или покраснения в месте инъекции. Добровольцы будут периодически возвращаться в Клинический центр NIH в течение 40 недель - одного сезона гриппа - после прививки и сдавать образцы крови.
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