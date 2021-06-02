Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк" затонуло в среду в Оманском заливе, сообщает агентство "Тасним".
Судно пошло ко дну близ порта города Харк. Ранее на борту "Харка" возник пожар. В течение 20 часов огонь пытались потушить. Эти попытки не принесли результатов, в итоге судно пошло ко дну. Все члены экипажа живы и были эвакуированы на сушу.
Построенное в Великобритании судно "Харк" в течение более 40 лет использовалось иранскими военными. Оно считалось самым большим по тоннажу в ВМС Ирана.
Ранее информационное агентство Fars со ссылкой на заявление ВМС сообщило, что корабль выполнял учебную миссию. О причинах возникновения пожара не говорилось.
В апреле текущего года судно "Савиз" под иранским флагом, по сообщению некоторых СМИ, подверглось ракетному обстрелу в Красном море. Другие СМИ сообщали, что судно подорвалось на магнитной мине.
Представитель Пентагона Джессика Макналти информировала тогда, что американские военные не связаны с инцидентом. "Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были вовлечены в инцидент", - заявила она.
Между тем, The Wall Street Journal сообщила, что иранские официальные лица подтвердили нападение на судно. Предполагается, что судно было атаковано военными Израиля.
По данным газеты The New York Times, сославшейся на осведомленного американского чиновника, израильтяне уведомили США о том, что они нанесли удар по судну, назвав его возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам.
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