Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0774 RUR   0.0231 GBR   2.4063 TRY   0.1969

Цена на нефть

01.06 $/bbl   WTI 67.72 0.89 Brent 70.25 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Регион 02.06.2021 13:47

Крупнейший корабль ВМС Ирана затонул в Оманском заливе

Вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк" затонуло в среду в Оманском заливе, сообщает агентство "Тасним".

Судно пошло ко дну близ порта города Харк. Ранее на борту "Харка" возник пожар. В течение 20 часов огонь пытались потушить. Эти попытки не принесли результатов, в итоге судно пошло ко дну. Все члены экипажа живы и были эвакуированы на сушу.

Построенное в Великобритании судно "Харк" в течение более 40 лет использовалось иранскими военными. Оно считалось самым большим по тоннажу в ВМС Ирана.

Ранее информационное агентство Fars со ссылкой на заявление ВМС сообщило, что корабль выполнял учебную миссию. О причинах возникновения пожара не говорилось.

В апреле текущего года судно "Савиз" под иранским флагом, по сообщению некоторых СМИ, подверглось ракетному обстрелу в Красном море. Другие СМИ сообщали, что судно подорвалось на магнитной мине.

Представитель Пентагона Джессика Макналти информировала тогда, что американские военные не связаны с инцидентом. "Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были вовлечены в инцидент", - заявила она.

Между тем, The Wall Street Journal сообщила, что иранские официальные лица подтвердили нападение на судно. Предполагается, что судно было атаковано военными Израиля.

По данным газеты The New York Times, сославшейся на осведомленного американского чиновника, израильтяне уведомили США о том, что они нанесли удар по судну, назвав его возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КОРАБЛЬ, КРУШЕНИЕ


Похожие новости


Пожар вспыхнул на иранском военном корабле, экипаж эвакуирован Иранский сухогруз терпит бедствие в Каспийском море у порта Ленкорань

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]