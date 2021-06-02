Маск продолжает нарушать условия соглашения с SEC, не согласовывая твиты с юристами Tesla - WSJ

Гендиректор Tesla Inc. Илон Маск дважды нарушил условия соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США, в соответствии с которым, он не может публиковать в "Твиттере" без предварительного согласования с юристами Tesla определенную информацию о компании, пишет газета The Wall Street Journal.

Газета ссылается на письма, направленные регулятором руководству Tesla, которые она получила в соответствии с Законом о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA), обязывающим федеральные ведомства США раскрывать информацию по соответствующему запросу.

В 2018 году SEC обвинила Маска в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, когда написал в "Твиттере" о своих планах выкупить Tesla. Спустя 17 дней после публикации этого сообщения выяснилось, что для столь громкого заявления никаких фактических оснований не было и Маск не намерен делать Tesla частной. Тогда он сам и Tesla выплатили по $20 млн для урегулирования претензий регулятора. Кроме того, Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla и обязался впредь согласовывать свои твиты с юристами компании.

Однако поведение Маска не сильно изменилось, и в апреле 2019 года SEC потребовала от главы Tesla в рамках судебной процедуры подписать новое соглашение, в котором были более четко прописаны ограничения для публикации им информации в соцсетях. Среди тем, которые Маск не должен обсуждать в "Твиттере" без предварительного согласования, оказалось все, что связано с бизнесом Tesla: это данные о продажах, объемах производства, новых видах продукции, сделках M&A и финансовых показателях.

В мае 2020 года SEC направила руководству Tesla письмо, в котором заявила, что публикация двух твитов Маска, по условиям соглашения, не должна была быть одобрена юристами компании. Tesla не смогла "ввести необходимые процедуры и контроль, несмотря на повторные нарушения, допущенные Маском", отметили в SEC.

"Tesla пренебрегла выполнением обязательств, предусмотренных судебным решением", - считают в SEC.

Один из твитов, о которых идет речь, был опубликован 29 июля 2019 года. В нем Маск заявил, что Tesla быстро наращивает производство солнечных панелей и надеется увеличить производство "примерно до 1 тыс. панелей к концу года". В августе того же года SEC написала руководству Tesla, что поскольку информация касается производственных показателей, ее публикация должна была быть запрещена.

Tesla ответила регулятору, что Маск не согласовывал свой твит с юристами. В компании также посчитали, что этот твит является лишь заявлением об амбициях Tesla и не требует одобрения.

Спустя год - 1 мая 2020 года - Маск написал в "Твиттере", что цена акций Tesla стала слишком высокой. Вслед за этим SEC направила компании новое письмо, поскольку твит Маска затрагивал финансовое положение Tesla.

В ответ на это Tesla сообщила, что ее юристы не согласовывали твит Маска, посчитав, что он не требует одобрения.

"В связи с тем, что Маск постоянно отказывается согласовывать свои коммуникации в "Твиттере" с юристами Tesla, мы очень обеспокоены заявлениями компании о том, что она не видит нарушений" условий соглашения, - отмечают в SEC.

В июньском письме к юристам Tesla регулятор заявил, что надеется решить проблемы без обращения в суд. При этом SEC отметила, что Tesla и ее юристы "отказываются вступать в диалог относительно майского твита Маска".

Пока недовольство SEC так и не вылилось в официальные претензии, пишет WSJ.

В последнем письме к Tesla регулятор призвал компанию "пересмотреть позиции по данному вопросу, приняв меры для реализации контроля и процедур, которые предотвратили бы нанесение ущерба акционерам".