Xalq Bank сократил в 2020г активы по МСФО на 4%, прибыль – на 14%

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в 2020 году активы по МСФО на 4,1% - до 2 млрд 330,897 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 декабря 2020 года составил 1 млрд 419,665 млн манатов (спад на 19,6% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).
Обязательства банка на конец 2020 года равны 1 млрд 916,885 млн манатов (спад на 5,8%).
Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составил 1 млрд 549,817 млн манатов (спад на 5,3%).
Капитал банка на 30 декабря 2020 года составляет 414,012 млн манатов (рост на 4,5%), уставный капитал – 364 млн 772,544 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 25 млн 95,957 тыс. манатов (спад на 14,4% по сравнению с 2019 годом – ИФ).
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.
А.Мамедов
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