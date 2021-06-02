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Финансы 02.06.2021 14:53

Xalq Bank сократил в 2020г активы по МСФО на 4%, прибыль – на 14%

Азербайджанский «Xalq Bank» сократил в 2020 году активы по МСФО на 4,1% - до 2 млрд 330,897 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 декабря 2020 года составил 1 млрд 419,665 млн манатов (спад на 19,6% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Обязательства банка на конец 2020 года равны 1 млрд 916,885 млн манатов (спад на 5,8%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составил 1 млрд 549,817 млн манатов (спад на 5,3%).

Капитал банка на 30 декабря 2020 года составляет 414,012 млн манатов (рост на 4,5%), уставный капитал – 364 млн 772,544 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2020 году составила 25 млн 95,957 тыс. манатов (спад на 14,4% по сравнению с 2019 годом – ИФ).

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, МСФО, ПОКАЗАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]