Японский производитель пива ждет решения властей о торговле напитками на Олимпиаде

Ведущий производитель пива и безалкогольных напитков в Японии Asahi Breweries выразил недовольство тем, что организаторы Олимпийских игр в Токио до сих пор так и не определились, смогут ли болельщики покупать этот напиток во время соревнований на олимпийских объектах, сообщают японские и западные СМИ.
У компании Asahi Breweries имеются эксклюзивные права на продажу пива на стадионах во время Олимпиады. Однако пока организаторы не приняли решение, каким именно образом будут допущены до соревнований болельщики и, если будут, то разрешат ли торговлю напитками.
Из объявленных ранее мер известно, что иностранные болельщики точно не смогут приехать в Японию поддержать свои команды.
В связи с неопределенностью компании, в частности Asahi Breweries, сталкиваются с трудностями при планировании рекламных и маркетинговых кампаний.
На этой неделе японская газета Yomiuri Shimbun писала, что болельщики в Токио, возможно, должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть на олимпийские объекты.
Окончательное решение по числу зрителей, допущенных до соревнований, а также другие правила должны быть объявлены организаторами в июне.
Кроме того, по данным издания, в рамках рассматриваемых мер предполагается, что болельщикам запретят кричать в поддержку спортсменов, употреблять еду, а также алкоголь на олимпийских объектах.
В конце мая власти Японии продлили режим чрезвычайного положения в крупных городах страны из-за ситуации с COVID-19. При этом генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что несмотря на расширение режима чрезвычайного положения в ряде регионов страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.
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