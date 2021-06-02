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Дальнее зарубежье 02.06.2021 18:37

Союзникам по НАТО следует защищаться от киберугроз из России и попыток запугивания - премьер Британии

Страны Североатлантического альянса работают над тем, чтобы защищаться и противостоять угрозам из России в киберпространстве и в других сферах, заявил в среду премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Что мы хотим сделать, так это работать над защитой от киберугроз и всех возможных попыток запугивания, которые некоторые члены НАТО все еще ощущают на восточных границах НАТО", - заявил он в Лондоне, отвечая на вопрос журналиста о России.

"И мы работаем вместе, чтоб от этого защищаться", - добавил британский премьер.

Джонсон в среду проводит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]