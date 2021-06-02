Союзникам по НАТО следует защищаться от киберугроз из России и попыток запугивания - премьер Британии

Страны Североатлантического альянса работают над тем, чтобы защищаться и противостоять угрозам из России в киберпространстве и в других сферах, заявил в среду премьер-министр Британии Борис Джонсон.

"Что мы хотим сделать, так это работать над защитой от киберугроз и всех возможных попыток запугивания, которые некоторые члены НАТО все еще ощущают на восточных границах НАТО", - заявил он в Лондоне, отвечая на вопрос журналиста о России.

"И мы работаем вместе, чтоб от этого защищаться", - добавил британский премьер.

Джонсон в среду проводит встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.