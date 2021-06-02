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02.06.2021 16:12

Карта “MyCard Junior” - со скидкой 50%!

AccessBank объявляет о скидке на покупку карты “myCard Junior”, разработанные специально для детей. Теперь данную карту можно получить со скидкой в 50% - всего за 10 AZN.

Карта “myCard Junior”, которая приносит кэшбек в размере до 20% и до 4% годового дохода, позволяет родителям не только контролировать расходы своих детей, но также способствуют повышению финансовой грамотности последних.

Кампания будет длиться до 14.06.2021.

Вся линейка карт myCard является премиальной.

Для получения дополнительной информации о карточных продуктах myCard вы можете позвонить в Контакт-центр банка по номеру 151, написать нам на WhatsApp по номеру 055 440 01 51 или перейти по ссылке:

https://www.accessbank.az/en/private/cards/mycard/

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]