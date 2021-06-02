Карта “MyCard Junior” - со скидкой 50%!

AccessBank объявляет о скидке на покупку карты “myCard Junior”, разработанные специально для детей. Теперь данную карту можно получить со скидкой в 50% - всего за 10 AZN.
Карта “myCard Junior”, которая приносит кэшбек в размере до 20% и до 4% годового дохода, позволяет родителям не только контролировать расходы своих детей, но также способствуют повышению финансовой грамотности последних.
Кампания будет длиться до 14.06.2021.
Вся линейка карт myCard является премиальной.
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